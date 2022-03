PMA apreende retroescavadeira e autua fazendeiro por degradar área de 10 km nas proximidades do rio Amambai

Policiais da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Naviraí receberam denúncias, de que em uma propriedade rural, estavam sendo escavados vários drenos para atividade agrícola, degradando uma extensa área de várzea, no município de Itaquiraí. Uma equipe da PMA foi ao local, confirmou a denúncia e encontrou uma máquina retroescavadeira, que era utilizada na atividade.

Durante o sábado (12), os Policiais realizaram levantamentos da construção dos drenos, que era executada sem a licença ambiental. Foram vistoriados e medidos 10 grandes drenos, medindo ao todo 10.177 metros de comprimento, em várias profundidades e larguras, alguns, com até 9 metros de largura e 2 metros de profundidade e todos maiores do que 1 km de comprimento.

Os drenos atingiram 142 hectares no interior da área úmida, nas proximidades do rio Amambai, com a finalidade de expansão da agricultura, porém, a máquina ainda estava no local escavando e a degradação seria maior. A máquina foi apreendida e as atividades foram interditadas. O infrator, proprietário da fazenda, residente em Guarapuava (PR), foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 21.316,00. Ele também responderá por crime ambiental de ambiental, com pena prevista de um a seis meses de detenção.

O autuado também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental. Os autos também serão encaminhados ao Ministério Público para possível abertura de ação civil pública de reparação dos danos ambientais.

Fonte: Jornal do Conesul