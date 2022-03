12ª CORRIDA FEMININA SOLIDÁRIA ACONTECERÁ EM IGUATEMI

Câmara municipal e da prefeitura de Iguatemi, através de todas as suas secretarias. A “12ª Corrida Feminina Solidaria”, é mais uma das tantas homenagens que fazem parte da programação de março, mês em que se comemora o “Dia Internacional da Mulher”. A corrida, acontecerá no domingo dia (20). Mais uma vez promete ser o ponto forte das comemorações.

Tradicional em nossa cidade, este ano espera-se que um novo recorde seja quebrado com a participação de mulheres de várias faixas etárias e de várias cidades da região. A prova, terá sua saída e chegada em frente à Câmara Municipal e se desenvolverá nas duas principais avenidas da cidade, de acordo com as informações contidas no folheto da Ficha de Inscrição. A organização ofertará prêmios em dinheiro e medalhas.

Fonte: Kidão – Imprensa Oficial