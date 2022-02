Alvará 2022 está liberado no site e na Receita Municipal de Mundo Novo

Governo de Mundo Novo, através da secretaria de Finanças, liberou o Alvará 2022 para comércios e indústrias.

Os interessados devem entra no site mundonovo.ms.gov.br e clicar no botão Receita Municipal. Na sequência, nos ícone Guias de Alvará e Alvará de Licença.

Para os microempreendedores individuais (Mei) há isenção e o mesmo pode ser impresso pelo site (direto no ícone Alvará de Licença) ou in loco na Receita Municipal. O horário de atendimento no órgão é das 7h00 as 13h00.

Julio Garcia, diretor da pasta, lembrou detalhes para o pagamento da guia:

“Quem emitir a sua guia pela manhã, deve aguardar até as 14h00 do mesmo dia para fazer o pagamento. Se emitir nos períodos da tarde ou da noite, deve aguardar até ou outro dia, a partir das 14h00, para efetuar o pagamento”, explicou Garcia.

Esta situação acontece devido ao sistema, que ainda não registra automaticamente o documento. O diretor informou que há tempos tem pedido junto a Staf Sistemas – empresa que presta serviço ao município – para a solução do problema e acredita que o mesmo deva ser resolvido neste ano

Alvará Sanitário

O Alvará Sanitário tem uma dinâmica um pouco diferente, já que o fiscal da Vigilância Sanitária precisa ir até o local para verificar as condições da empresa e entregar o documento.

As empresas que necessitam do Alvará Sanitário devem ir ou ligar na Receita Municipal (3474-1163) ou solicitar o pedido via e-mail receitamunicipalmn@hotmail.com.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos- Mundo Novo