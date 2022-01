Governo de Naviraí tem interesse no programa “Cidade Empreendedora”

Autoridades do município de Naviraí participaram, nesta segunda-feira (24-01), do evento “Sebrae 50+50 – Criar o futuro é fazer história”. Representando a Administração Municipal estiveram a prefeita Rhaiza Matos e o gerente de Desenvolvimento Econômico e Turismo Eugênio Guedes. Da Câmara de Naviraí esteve presente o vereador Rafael Volpato e da Associação Comercial e Empresarial de Naviraí, o presidente José Antônio Cordeiro Leal Uemura (Mano).

Após “um passeio” pela história do Sebrae, foram apresentadas as principais estratégias e iniciativas para o ano de 2022, que irão fortalecer os pequenos negócios nos municípios de Mato Grosso do Sul.

Os projetos foram apresentados por meio de uma mostra interativa, com os espaços de Atendimento ao Cliente; Programa Cidade Empreendedora; Polo de Ecoturismo; Programa Propeq Dinamiza e Inovação; Programa Pró-Pantanal. O evento contou também com salas temáticas e espaço para Imprensa e Influenciadores Digitais.

“Conhecemos propostas interessantes que integram a gestão pública e os pequenos negócios em um ambiente favorável de oportunidades. Neste contexto, temos todo interesse em participar do programa Cidade Empreendedora, como fórmula de apoio e visando estimular a economia local”, resumiu a prefeita de Naviraí.

Com a mesma disposição se manifestaram o gerente Eugênio Guedes e o vereador Rafael Volpato. “Estamos engajados em impulsionar nossos comerciantes que tantos problemas têm enfrentado devido à pandemia do coronavírus. As estratégias apresentadas hoje contemplam este interesse do Executivo e do Legislativo”, observou Rafael Volpato

O Sebrae 50+50 contou com palestras do Secretário de Estado de Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS, Jaime Verruck; do Diretor Superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça; do Secretário de Infraestrutura e Membro do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS, Eduardo Riedel, representando o Governador Reinaldo Azambuja; e também da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, por videoconferência.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432