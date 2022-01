Vereador Valdinei Gubert e Secretaria de Educação Silvia Freire acompanham obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Jardim Primavera

Com recursos próprios do município o prefeito Thalles Tomazelli está proporcionando uma grande conquista que resultará na melhoria do ensino oferecido aos alunos e profissionais da educação. As obras da reforma consistem na reestruturação do prédio já existente fazendo troca de pisos, cobertura e parte elétrica, e ao mesmo tempo está sendo construído um bloco com banheiros, 06 novas salas e espaço com parque infantil, que serão destinadas ao atendimento dos alunos do 1 ano do ensino fundamental.