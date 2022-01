Itaquiraí elabora novo projeto para recuperação de estradas vicinais

O jovem prefeito dos itaquiraienses, advogado Thalles Tomazelli, que tem como seu vice o médico Dr. Bruno Bogoni, desde a sua investidura no cargo de Chefe do Executivo Municipal em Itaquiraí vem desenvolvendo um programa de governo conforme prometido durante a sua campanha eleitoral. Assim sendo, iniciou o ano de 2022 assinando na manhã deste sábado (15) um contrato para a elaboração de um projeto inovador de engenharia para a recuperação de estradas vicinais na zona rural do município.

Segundo o prefeito Thalles Tomazelli, ele busca de forma incessante recursos estaduais e federais para melhorar as condições de trafegabilidade de todas as estradas vicinais da área territorial de Itaquiraí e olha que são vários quilômetros, já que a localidade possui inúmeros assentamentos da Reforma Agrária.

“Os investimentos que estamos buscando tem por objetivo firmar uma parceria com o Governador Reinaldo Azambuja e o Secretário Estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, para com essa parceria podermos realizar todas as obras necessárias para que as referidas estradas rurais fiquem em boas condições de uso para o escoamento de nossa produção”, explicou o prefeito, esclarecendo que, principalmente, os pontos mais críticos dessas estradas irão receber uma atenção especial.

Tomazelli explicou também que “o relacionamento harmônico que temos mantido com as autoridades estaduais e federais tem nos ajudado a colocar em prática o nosso programa de governo à frente do Executivo Municipal de Itaquiraí”. (Texto: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí