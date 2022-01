Força Tática de Naviraí prende traficante com 259 kg de drogas em fundo falso de caminhonete

Uma equipe da Força Tática do 12ªBPM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí realizou na tarde de ontem (11), a prisão de um homem e a apreensão de 259 kg de drogas.

Segundo informações a equipe de Força Tática atuando no âmbito da Operação Hórus, realizava patrulhamento pela cidade de Naviraí, quando foi informada através do seu setor inteligência da Polícia Militar, que havia uma camionete Chevrolet, de verde estacionada na Avenida Amambaí de frente a uma oficina e que possivelmente o veículo estaria transportando entorpecente.

Rapidamente a equipe de policiais da Força Tática foi até a referida oficina onde localizaram o veículo no pátio. Os policiais foram informados de que um guincho teria levado a caminhonete até oficina, sendo que o condutor da mesma pediu para conserta-la, dizendo que retornaria mais tarde para pegar.,

Em vistoria na caminhonete os policias encontraram um assoalho falso e no seu interior, diversos tipos de embalagens de drogas. Os policiais estavam providenciando a remoção da caminhonete, momento em que o condutor chegou para busca-la e recebeu voz de prisão.

Ao ser questionado sobre a droga, o homem foi identificado como Wellington de Souza Machado de 32 anos, disse que foi contratado por um indivíduo que ele conhece apenas por “Bigode” para buscar a camionete na cidade de Eldorado e entrega-la na cidade de Andradina/SP.

No fundo falso do veículo os policias encontraram 113 pacotes de skank com um peso total de 116 kg, 74 pacotes de haxixe com um peso total de 19 kg e195 tabletes de maconha 124 Kg.

O homem juntamente com a caminhonete e as drogas foram encaminhados para ao 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí aonde ele foi atuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: TanaMidia Naviraí