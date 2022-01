Com mais 19 positivos, Mundo Novo chega a 62 ativos para a covid-19

Com mais 19 casos positivos, verificados nesta terça-feira (11) – todos por teste rápido – o município de Mundo Novo alcançou os 62 ativos para a covid-19. O Boletim Coronavírus foi atualizado na manhã desta quarta-feira (12), ainda, com mais quatro altas para a doença.

A Vacinação continua a disposição para a população, apesar de uma velocidade acanhada diante do aumento da proliferação do vírus. Nesta terça, apenas 32 doses foram aplicadas: Janssen (reforço), 11; Pifzer D1, 02; Pfizer D2, 04; e Pfizer reforço, 15.

O presidente do Comitê Gestor do Prosseguir, do governo estadual, Eduardo Riedel, alertou que “95% dos óbitos é de quem não se vacinou”. Em Mundo Novo, o número de vacinados com pelo menos uma dose é grande (89,06%).

Preocupando as autoridades municipais está na necessidade de completar o esquema vacinal.

Considerados imunizados (tomaram a segunda dose), o percentual já cai para 83,68%. Isto é traduzido em mil pessoas que precisam tomar a segunda dose. Como o intervalo da primeira para a segunda dose é de 21 dias, 978 pessoas não retornaram para tomar a segunda dose.

Na dose de reforço este número aumenta ainda mais. Apenas 52,53% dos que são considerados imunizados (segunda ou dose única) retornaram para a dose de reforço. O intervalo para tomar a dose de reforço é de quatro meses após a segunda ou a dose única.

Boletim Coronavírus 12/01/22 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 62

Recuperados – 2.379

Óbitos – 42

Geral – 2.483

Suspeito – 00

Descartados – 2.062

Obs. Nenhum paciente internado.

24 horas (11/01) / Positivos: 19

24 horas (11/01) / Altas: 04

24 horas (11/01) / Óbito: 00

Monitoramento – 29;

Residências – 12;

Crianças – 06;

Idosos – 03;

Monitoramento Concluído – 9.965

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

*Vacinas recebidas – 38.651:

Doses Aplicadas – 33.582

CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose);

AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose);

Pfizer – 10.718 (2.866 primeira dose + 2.765 segunda dose (Pfizer e Intercâmbio) + 4.779 doses de reforço (Pfizer e intercâmbio) + 329 a serem aplicadas);

Janssen – 14.830 (6.680 aplicadas dose única + 3.389 dose de reforço (Janssen e intercâmbio) + 3.211 a serem aplicadas + 1.550 devolvidas);

População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.547 (89,06% da população);

População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.547 (83,68%);

População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.168 (43,96% da população).

População Vacinada 1ª dose – 9.867;

Dose Única Janssen – 6.680;

População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.867.

*Acompanhamento feito pela Semcos – Secretaria Municipal de Comunicação Social – junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo