88% dos itaquiraienses aprovam mandato de Thalles Tomazelli 28% consideram a gestão ótima; 52% acham boa e 16% regular. Para 3% é ruim e apenas 0,3% consideram péssima

Em Itaquiraí pesquisa apontou que ao final do primeiro de mandato a gestão do prefeito Thalles Tomazelli (DEM), é aprovada pela maioria absoluta da população. Segundo o Ômega Pesquisas, que fez o levantamento entre os dias 04 e 05 de dezembro e ouviu 400 pessoas, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 4 pontos percentuais.

Para 28% dos entrevistados a gestão de Thalles é considerada ótima, sendo que para 52% é boa. Para 16% é considerada regular, o que significa aprovação por parte de 8%, o que na soma geral entre ótimo, bom e regular positivo, a aprovação chega a 88%, o que mostra o sucesso do primeiro ano de gestão.

DESAPROVAÇÃO MÍNIMA

A desaprovação da gestão de Thalles é irrisória, já que da totalidade dos entrevistados, 3% consideram ruim e apenas 0,3% disseram que a gestão é péssima, sendo que 0,8% dos entrevistados não opinaram.

SAÚDE BEM AVALIADA

Quando questionados sobre a qualidade dos serviços prestados pelo município, o grande destaque ficou para a secretaria municipal de Saúde, já que 42% declararam que a Saúde é quem melhor está atendendo a população. As demais secretarias tiveram bom desempenho, mas a saúde, certamente pela ação por conta da pandemia e atendimento nos postos de saúde da cidade e dos assentamentos, teve um desempenho acima da média.

GOVERNADOR

A pesquisa questionou ainda sobre a avaliação do governador Reinaldo Azambuja em Itaquiraí. Para 5,5% dos entrevistados o governo de Reinaldo é ótimo, sendo que 41,3% consideraram bom e para 29,5% é regular. 9% consideram a gestão ruim e apenas 2,5% consideram péssima, sendo que 12,3% não responderam.