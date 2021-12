Eldorado se prepara para fomentar o turismo local

De olho no desenvolvimento turístico local a prefeitura de Eldorado, município a 445 km de Campo Grande; está buscando alavancar o turismo local. Para isso, o prefeito Aguinaldo dos Santos, o popular Léo, está buscando junto ao Governo do Estado os recursos para viabilizar a infraestrutura necessária a fim atender as demandas.

Para garantir os recursos do Estado, a administração municipal contou com apoio do Deputado Estadual Lídio Lopes que por sua vez atendeu as reivindicações.

Eldorado é um dos municípios em torno do Parque Nacional de Ilha Grande, Rio Paraná, uma região de grande potencial ecoturismo ainda a ser explorado. O acesso ao Rio, ao arquipélago de ilhas, é a partir do Porto Morumbi; Além de local histórico, a região hoje é parte da maior trilha aquática brasileira, a Rota dos Pioneiros. Desde o período colonial, com chegada dos espanhóis e portugueses, Porto Morumbi é local de quem por ali passa ou navega. Além das belíssimas histórias contadas pelos nativos, Porto Morumbi é ponto de partida para quem navega pelo Rio Paraná até as sete praias, onde o turista pode tomar banho nas águas transparentes do Rio Paraná; na temporada de pesca, tem a opção de praticar a pesca esportiva. No local é possível encontrar “guias de pesca” experientes que conhecem bem o rio, os pontos para fisgar belíssimas espécies da região. O turista também pode aproveitar para conhecer as ilhas com suas histórias e lendas. Tanto de barco, quanto de lancha jet-ski ou caiaque; e no final do dia, fotografar o pôr do sol de um lugar privilegiado.

O que faltava para que você venha aproveitar melhor tudo isso, é a pavimentação asfáltica dos 19,7 km uma extensão da rodovia MS-295; que liga a cidade ao Porto Morumbi, asfaltamento que os moradores aguardavam há mais de 40 anos. Não tinha como desenvolver o lugar, a região sem viabilizar o acesso através de uma rodovia pavimenta. Na luta pela melhoria da qualidade de vida dos moradores, pela grande oportunidade de geração de renda e desenvolvimento econômico da região, foi que o prefeito Aguinaldo dos Santos, reivindicou do Governo Estadual, a pavimentação asfáltica da MS-295 na sua extensão até o Porto Morumbi.

O Porto conta com aproximadamente 600 moradores e poucos estão inseridos no mercado informal em olarias da região. Contudo a expectativa é que num futuro próximo com o aumento de visitantes e turistas, com certeza vai fomentar a economia regional.

Segundo Agnaldo Maximino dos Santos, mais conhecido como Zoio, Diretor de Projetos e presidente da Instância de Governança Regional “Caminhos da Natureza Cone Sul, “Se atualmente nos finais de semanas e feriados, Porto Morumbi é destino de turistas, imagina a hora que o asfalto estiver concluído”.

Osmar Fusario Diretor do Departamento Cultura e Turismo destaca que o Município Eldorado juntamente com seu Distrito já oferece opções turísticas de praia e sol, ciclo bike, trilha aquática, cavalgada e juntamente com a atual administração e o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo representada também por segmentos do setor privado irão trabalhar em parceria para o desenvolvimento das políticas públicas de turismo, haja visto, que o município possui inúmeros atrativos para serem desenvolvidos.

Aguinaldo dos Santos (Léo), que está em seu 2º mandato como prefeito do município de Eldorado, disse que o asfaltamento da MS-295 é sonho antigo e uma conquista para o setor turístico”. Haja o potencial existente pela própria natureza. O prefeito acrescentou que “o asfalto, além de contribuir para o desenvolvimento turístico, vai beneficiar o escoamento da soja e milho da região, com maior rapidez e segurança” Graças ao apoio do governador Reinaldo Azambuja e o secretário Eduardo Riedel, estamos atendendo os anseios da sociedade do município”, concluiu o prefeito Léo.

Fonte: Jornal do Conesul