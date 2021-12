DOF apreende caminhão que seguia para o Paraná com agrotóxicos

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um caminhão Mercedes-Benz carregado com 70 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, durante um bloqueio policial para fiscalização na área rural do município de Naviraí.

O condutor, um homem de 31 anos de idade, disse que se deslocava de Amambai para Maringá (PR). Durante a vistoria no veículo localizou-se os pacotes de agrotóxico escondidos embaixo do banco do motorista. Aos policiais o homem contou que foi contratado para entregar o produto ilegal na cidade de Maringá/PR.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, para posterior entrega do agrotóxico na Receita Federal de Mundo Novo. O homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Fonte: Jornal do Conesul