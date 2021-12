PM recupera picape tomada em assalto em Guaíra

Na madrugada desta quarta (8), por volta de 01h35, a PM se deslocou até a Rua Doutor Rogério Luz, região central da cidade, para atender ocorrência de assalto à mão armada.

No local a vítima contou aos Militares que ao chegar na residência do seu pai, foi rendido por dois bandidos, sendo que um deles estava armado com revólver. Eles estavam no interior da moradia, na área de lavanderia e exigiram dinheiro.

Ainda segundo a vítima, os bandidos fugiram do local com R$ 600,00, um aparelho Iphone 8, chaves da casa e um veículo GM/Montana de cor branca.

As informações foram repassadas aos demais órgãos de segurança e iniciadas buscas, logrando êxito em localizar a picape nas proximidades do novo presídio.

Nenhum suspeito foi encontrado nos arredores.

O veículo foi devolvido ao legítimo proprietário.

Fonte: Ponto da Notícia