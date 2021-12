Por R$ 3,7 milhões, empresa vai asfaltar acesso a assentamentos

A Sotram Construtora e Terraplanagem venceu licitação da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) para obras em Mato Grosso do Sul. O resultado do julgamento foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (7).

Conforme a publicação, serão investidos R$ 3.748.932,56 para implantação em revestimento primário de estrada vicinal, de acesso ao trânsito em assentamentos, com extensão aproximada de 41,6 quilômetros, nos municípios de Iguatemi e Itaquiraí.

Os recursos foram disponibilizados por meio de convênio entre o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), por meio da Caixa Econômica Federal. Conforme a publicação, a empresa tem o prazo de 180 dias para execução das obras.

Fonte: Jornal do Conesul