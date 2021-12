Sanesul leva esgotamento sanitário para Mundo Novo

Walter Carneiro Júnior destacou em sua fala que a concessionária tem duas grandes frentes de obra na cidade, que são a construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e mais de 70 quilômetros de rede de esgoto.

Durante solenidade bem concorrida com a presença de diversas autoridades públicas, o governo de Mato Grosso do Sul e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) autorizam nesta segunda-feira (29) o início de obras de infraestrutura de saneamento no município de Mundo Novo.

“Estamos resgatando um compromisso histórico levando esgotamento sanitário para Mundo Novo. Hoje, nós vimos fazer o registro do andamento das nossas obras no município”, disse o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, ao agradecer ao prefeito Valdomiro Sobrinho, pela parceria institucional que, segundo ele, tem resultado em importantes investimentos para a cidade.

O dirigente destacou em sua fala que a concessionária tem duas grandes frentes de obra em Mundo Novo, que são a construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), que está com 20% das obras em execução, e mais de 70 quilômetros de rede de esgoto.

“Uma moderna estação que garantirá mais de 20 mil litros por segundo de tratamento, isso comporta toda a cidade. Então, a gente tem a segurança que as obras da outra frente, que são mais de 70 quilômetros de rede de esgoto que começaram aqui pelo bairro São Jorge, serão muito importantes para a população de Mundo Novo. “Isso tudo só acontece em razão de uma parceria forte com a Funasa, com o Governo do Estado e com a Assembleia Legislativa, através dos deputados estaduais”, agradeceu.

Walter Carneiro Júnior enalteceu a presença na cerimônia de toda a comitiva do governador Reinaldo Azambuja, incluindo os deputados estaduais Londres Machado e Mara Caseiro, deputado federal Beto Pereira e os secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Sérgio de Paula (Casa Civil) e Geraldo Resende (Saúde).

Também abrilhantou o evento com a sua presença foi o Diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva.

O governador Reinaldo Azambuja e o secretário Eduardo Riedel reafirmaram o compromisso do governo de levar importantes obras de infraestrutura, incluindo de saneamento básico, não apenas para Mundo Novo, mas todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

“São 71 km de rede de esgotamento sanitário, por isso vamos perfurar as ruas da cidade. Ainda tem este super poço que vai captar 250 mil litros de água por hora para dar mais qualidade de vida à população”, destacou o governador.

Riedel ressaltou que a intenção do governo é trazer investimentos que possam mudar a vida da população. “Superamos a crise para podermos fazer as entregas no saneamento básico, grandes obras de pavimentação nos municípios e também trabalhar na área social, e precisa da mão estendida do governo”.

A cerimônia contou ainda com a participação de vereadores, secretários municipais, outras autoridades públicas e populares.

OBRAS

Durante o ato de assinatura, foi autorizada abertura de licitação pública para obra de perfuração de um poço tubular profundo (MUN-011), com previsão de vazão de 250 metros cúbicos por hora e profundidade de 1.100 metros.

O contrato da obra, no valor de R$ 3,5 milhões, é na modalidade B.O.T (Constrói, Opera e Transfere), para fornecimento de água tratada por um período de 15 anos. Ao final, toda a estrutura será transferida à Sanesul.

VISTORIA A OBRAS

Em sua passagem por Mundo Novo, Reinaldo Azambuja, comitiva, Walter Carneiro Júnior e o prefeito Valdomiro Sobrinho visitaram várias obras de saneamento em andamento da cidade.

Fonte: Acom Sanesul.