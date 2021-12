Governo do Estado confirma R$ 60,5 milhões de investimentos em Naviraí

O Governo do Estado de MS lançou, hoje (29-11), um pacote de obras em Naviraí. No início da tarde, o governador Reinaldo Azambuja, os secretários de Estado Eduardo Riedel (Infraestrutura), Sérgio de Paula (Casa Civil), Geraldo Resende (Saúde), e Edio Antônio Resende de Castro (Adjunto de Educação), visitaram a Escola Estadual Presidente Médici, no centro da cidade. Da visitam participaram os deputados estadual Mara Caseiro, federais Beto Pereira e Geraldo Resende (licenciado), vereadores, gerentes municipais e outras autoridades do Governo do Estado.

As autoridades conheceram os laboratórios de ciências, de informática, biblioteca e demais dependências. Acompanhada pela direção escolar, a comitiva governamental e a Prefeita de Naviraí descerraram a placa da obra de reforma geral com acessibilidade que exigiram investimentos de R$ 3.795.410,73 que modernizaram ainda mais a escola Presidente Médici, que funciona no sistema de atendimento integral.

Nos altos do bairro Jardim Paraíso, na Avenida Antônio Figueira, o Governo do Estado realizou uma sessão de assinaturas de ordens de serviços que somam R$ 60.553.597,03 de investimentos de recursos próprios do Estado, sendo para obra de construção do Núcleo Regional de Medicina Legal – SEINFRA (R$ 959.458,78), execução de 543,95m de rede coletora de esgoto e 37 ligações domiciliares de esgoto, incluindo a da unidade hospitalar – SANESUL (R$ 181.892,21), e obra de restauração funcional do pavimento na Avenida Amambai – SEINFRA (R$ 4.879.655,25).

O programa Governo Presente também assinou autorizações para licitações de importantíssimas obras de infraestrutura. A principal delas foi visando à Obra de implantação e pavimentação da Rodovia MS-290, trecho: Entroncamento BR-163 (Naviraí) – Entroncamento MS-180, numa extensão de 31,70 Km nos Municípios de Naviraí, Itaquiraí e Iguatemi – SEINFRA (R$ 42.470.839,17), sendo uma das obras mais reivindicadas pelo então deputado Onevan de Matos, a chamada Estrada da Balsinha, agora denominada Rodovia Estadual “Deputado Estadual Onevan José de Matos”.

Além da Estrada da Balsinha, foi autorizada a licitação da Obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e acessibilidade na Avenida Tarumã, 225 metros de drenagem e 7.308,70 m² de pavimentação – SEINFRA (R$ 842.143,90), obra de execução de 4.470,41m de rede coletora de esgoto, 280 ligações domiciliares de esgoto – Programa Avançar Cidades – 1ª Etapa – SANESUL (Valor de Referência: R$ 1.500.000,00), licitação da obra de ativação do poço tubular profundo NAV – 028, vazão 48,48m³/h e profundidade de 120m. DCO e ativação do poço tubular profundo NAV – 029, vazão 50m³/h e profundidade de 130m. DCO – SANESUL (Valor de Referência: R$ 1.000.000,00), e licitação da obra do Complexo Laboratorial de Laboratórios da Unidade Universitária de Naviraí. Objetivo: Laboratórios para atender os Cursos de Engenharia de Alimentos e Química – UEMS (R$ 1.340.180,76).

Outras assinaturas feitas foram o termo de autorização de cessão de uso das Arenas Esportivas do Programa: “MS Bom de Bola” – FUNDESPORTE (R$ 404.890,00) e Convênio entre o Estado e o Município de Naviraí para recuperação do revestimento primário de estradas vicinais do município – SEINFRA (R$ 3.179.126,23).

Ao final da Ação de Governo, discursaram a deputada Mara Caseiro, os deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende (atual secretário de Estado de Saúde), a prefeita Rhaiza Matos e o governador Reinaldo Azambuja. A prefeita Rhaiza Matos fez efusivos agradecimentos ao Governo do Estado, pelo apoio e parcerias que estão resultando em investimentos em Naviraí. Para a prefeita, este é o verdadeiro “governo municipalista”.

O governador Reinaldo Azambuja destacou os investimentos feitos nos setores da Educação, Saúde, infraestrutura e Social. Segundo ele, as ações do Governo estão acontecendo em Naviraí e em todos os demais municípios de MS, transformando os municípios. “Em Naviraí estamos garantindo a melhoria da qualidade de vida e, sobretudo, o desenvolvimento do Município. Reafirmamos o compromisso que assumimos com Administração da prefeita Rhaiza Matos e vamos continuar com esta parceria de trabalho”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432