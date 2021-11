CEO DA B.F.I. EM DUBAI FALOU COM O PREFEITO DE IGUATEMI/MS/BRASIL SOBRE INTENÇÃO DE INVESTIMENTOS EM PROTEÍNA ANIMAL

A economia dá sinais de retomada de crescimento e Iguatemi tem vivido dias de muita positividade perante ao momento em que segue avançando, principalmente no setor do agronegócio.

Devido ao grande investimento dos Emirados Árabes Unidos na zona franca de D.M.C.C em Dubai o empresário Ceo. Colin James Francis, decidiu vir para o Brasil expandir as negociações da empresa e aproveitar os produtos brasileiros para passar por este ramo logístico. Em Iguatemi, MS – Brasil ele discutiu com o prefeito Doutor Lídio Ledesma tudo que está sendo feito para que a Prefeitura local possa garantir, em estrutura no município, a fim de que as negociações de proteína animal sejam feitas e distribuídas através da B.F.I, com hub em Dubai para o mundo. Com isso a carne brasileira será exportada para o mundo inteiro através de Dubai.

Foi pedido pelo Ceo/Empresário, o apoio na burocracia e estrutura necessárias para a instalação de uma planta frigorífica no município. A Carta de Intenções foi recebida pelo prefeito em janeiro de 2021 e respondida nas primeiras ações do prefeito no mesmo mês, à época recém empossado.

Doutor Lídio respondeu através de ofício, a disponibilização de incentivos fiscais e tributários no âmbito municipal, doação de terreno para a referida implantação, serviços de terraplanagem, construção de lagoas de decantação e de poços artesianos, apoio na instalação de rede de energia elétrica, apoio na busca pelas licenças nas esferas de município, estado e união e ainda a ajuda na realização de audiências públicas necessárias para implantação da praça frigorífica e edifícios do investimento. O prefeito também viabilizou uma reunião do Ceo-empresário com a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina que estava em Iguatemi para a entrega de títulos do SISBI.

“Foi uma conversa ampla, detalhada no sentido de que se façam os trâmites de modo a garantir a viabilidade do investimento e para isso nós pretendemos dar totais condições para que esta planta frigorífica seja instalada em nosso município, vindo a gerar centenas, talvez milhares de empregos pra nossa gente e com isso promover ainda mais o crescimento de Iguatemi” disse o prefeito Dr. Lídio.

A região sul, onde fica localizada a cidade e o estado contam com um grande rebanho de bovinos, tendo como matéria prima o gado, criado em inúmeras propriedades rurais e também em confinamentos.

Fonte: Ascom – Anailton Batista