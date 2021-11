Embriagado homem sai para comprar mais bebidas, dirige em zigue-zague pela rodovia e é preso pela PRF

Um homem de 52 anos, foi preso ontem pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Naviraí, ao ser flagrado dirigindo embriagado na BR-163.

Segundo informações, a PRF foi avisa por uma pessoa que transitava pela rodovia, que o condutor de um veículo GM Corsa de cor presta, estaria transitando em zigue-zague na altura do no km 125 da BR 163, no município de Naviraí.

Uma equipe da PRF se deslocou pela rodovia e conseguiu localizar o referido veículo que transitava em zigue-zague, invadindo o sentido contrário da via e realizando diversas saídas da pista.

Foi dada ordem de parada para o condutor do veículo que foi identificado como sendo a pessoa de Osvaldo de 52 anos. Durante a abordagem os policiais rodoviários federais, já notaram que Osvaldo estava em visível estado de embriagues, e que o mesmo se encontrava alterado, desnorteado e exalando forte odor de alcoólico. Foi constatado ainda que ele trazia consigo uma bebida alcoólica, alegando que reside no bairro Ipê, que estava bebendo em sua residência e que havia saído para comprar mais bebida e errou o caminho, acabando por chegar até a rodovia.

Osvaldo foi convidado a realizar o teste de bafômetro, que teve o resultado de 1.23 mg/L, miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, contatado assim o crime de embriagues ao volante.

A PRF deu voz de prisão a Osvaldo que foi conduzido para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, aonde ele foi autuado em flagrante. O carro que ele conduzia também foi apreendido pela PRF.

Fonte: TaNaMídia Naviraí