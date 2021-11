Aluna da Rede Municipal de Naviraí ganha premiação do MPT-MS

A aluna do sétimo ano do ensino fundamental da Escola Municipal Marechal Rondon, do Parque Sucupira,em Naviraí, Maria Eloísa Moraes dos Santos, foi premiada em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira, no concurso de produção artística estudantll MPT na Escola, que foi projetado pela XXIV Regional do Ministério Público do Trabalho (MPT-MS).

Maria Eloisa venceu na categoria Música, com a letra e música Menino, interpretando a composição autoral dela, em trabalho feito sob a orientação pedagógica da professora Daine Pelógia, vencendo uma concorrência de quatorze candidaturas inscritas de diversas partes do Estado do Mato Grosso do Sul.

Na premiação realizada na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT-MS), em Campo Grande, Naviraí teve como representante a gerente municipal de Educação e Cultura – Tatiane Morch, representado a prefeita Rhaiza Matos (PSDB). Em Campo Grande também estiveram as coordenadoras pedagógicas ligadas e Gerência de Educação e Cultura da Prefeitura de Naviraí – Elaine Paganoti e Barbara Coutinho de Freitas.

Naviraí teve mais duas ptemiações, com não divulgação de nomes de escolas e alunos, com contemplações para um segundo lugar em poesia e um terceitro lugar na competição de contos.

O PRÊMIO

Relação dos trabalhos vencedores na etapa estadual

Tema: Trabalho infantil (4º e 5º séries)

CONTO: 1º lugar – Município de DEODÁPOLIS; 2º lugar – Aral Moreira; 3º lugar – Angélica

DESENHO: 1º lugar – Município de ALCINÓPOLIS, Empatados em 2º lugar – Dourados e Ladário, 3º Lugar – Camapuã

MÚSICA: 1º lugar – Município de CAMAPUÃ, 2º lugar – Dourados, 3º lugar – Corumbá

POESIA: 1º lugar – Município de ALCINÓPOLIS; 2º lugar – Camapuã; Empatados em 3º lugar – Aral Moreira e Corumbá

Tema: Profissionalização do adolescente e Aprendizagem profissional (6ª e 7ª séries)

CONTO: 1º lugar – Município de CORUMBÁ; 2º lugar – Alcinópolis; 3º lugar – Naviraí

DESENHO: 1º lugar – Município de CORUMBÁ, 2º lugar – Alcinópolis, 3º lugar – Dourados

MÚSICA: 1º lugar – Município de NAVIRAÍ, 2º lugar – Corumbá,

POESIA: 1º lugar – Município de CORUMBÁ, 2º lugar – Naviraí, 3º lugar – Ladário

Os primeiros lugares de cada categoria estão automaticamente classificados para a fas nacional do prêmio, que reúne os trabalhos vencedores de outros estados do país.

A premiação é um incentivo à adesão da comunidade escolar na luta do Ministério Público do Trabalho pela erradicação do trabalho infantil. Neste ano, estudantes do ensino fundamental da rede pública de 15 municípios sul-mato-grossenses estiveram envolvidos no projeto.

Os estudantes da 4ª e 5ª séries do ensino fundamental desenvolveram produções relacionadas ao tema trabalho infantil, e expressaram o que sentem sobre as causas, consequências, enfrentamento e ações de prevenção.

Os alunos das 6ª e 7ª séries puderam explorar a profissionalização do adolescente e a aprendizagem profissional, instrumento legal que permite a jovens a partir dos 14 anos ter um emprego formal.

A Comissão Julgadora desta edição do Prêmio MPT na Escola foi composta pela analista do MPT, Mara Almeida Costa, a coordenadora pedagógica do Instituto Mirim de Campo Grande, Neuma Moraes de Almeida Macedo, e o jovem aprendiz Samuel Rebeca Júnior.

Procuradora-chefe do MPT-MS e gerente nacional do projeto MPT na Escola, Cândice Gabriela Arosio destaca a qualidade dos trabalhos inscritos, demonstrando que o objetivo maior da iniciativa – conscientizar crianças e famílias sobre as mazelas do trabalho infantil – vem sendo alcançado.

A teia do combate ao trabalho infantil

O MPT na Escola é a versão nacional de uma iniciativa que teve início no Ceará em 2008, o Peteca, e graças à adesão das secretarias de educação, está presente desde 2012 nos municípios de Mato Grosso do Sul. A iniciativa já mobilizou mais de 350 mil estudantes e outros 23 mil profissionais de ensino em todo o país.

O projeto tem como objetivo central levar o ECA para o ambiente das salas de aula e, já na primeira infância, conscientizar meninos e meninas sobre o trabalho infantil. Para isso, o MPT conta com o apoio primordial de toda a comunidade escolar, com foco nos professores e nas professoras, que são os grandes agentes da promoção e sensibilização dos alunos e alunas.

A instituição promove a capacitação periódica de toda a equipe da instituição de ensino participante do projeto, como técnicos das secretarias, diretores, coordenadores e docentes, além de fornecer kits e materiais pedagógicos que norteiam e viabilizam a inserção do MPT na Escola na rotina pedagógica.

O projeto é desenvolvido em cinco etapas. A primeira delas se caracteriza pela capacitação de um técnico da secretaria municipal de Educação, que vai atuar como coordenador daquele local. Essa fase, conduzida pelos procuradores do Trabalho da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), é marcada por palestras, exibição de vídeos, dinâmicas e debates sobre o conceito de trabalho infantil, os mitos e as concepções equivocadas sobre o assunto e as consequências dessa prática no futuro das crianças.

Em seguida, são capacitados os coordenadores pedagógicos das escolas selecionadas (segunda etapa) e os professores (terceira etapa). Estes, por sua vez, irão abordar em sala de aula, diretamente com os alunos, os temas propostos (quarta etapa), incentivando-os a realizarem trabalhos que permitam uma avaliação dos resultados da ação (quinta etapa).

Para coroar todo esse processo e reconhecer o empenho de alunos e professores, é realizado o Prêmio MPT na Escola, que seleciona os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais dos estudantes das instituições de ensino que integram o projeto em todo o Brasil.

Veja aqui a relação dos trabalhos vencedores:

Trabalhos inscritos das 4º e 5º séries

Tema: Trabalho infantil

Música

Aluno: Kayo Henrique Rodrigues Cruz, da 4ª série

Escola: EM Cláudio José de Lima, de Camapuã

Título: Somos estudantes vencedores

Poesia

Aluna: Joicy Carneiro de Souza, da 5ª série A

Escola: EM Alcino Carneiro, de Alcinópolis

Título: Trabalhar não é coisa de criança

Desenho

Aluna: Renner Fogaça Tomazeli, da 4ª série B

Escola: EM Alcino Carneiro, de Alcinópolis

Título: Criança não pode trabalhar!

Conto

Aluna: Gabrielly Barros da Silva, da 5ª série A

Escola: EM Cícero Reinaldo da Silva, de Deodápolis

Título: Pedro, o sonhador

Trabalhos inscritos das 6ª e 7ª séries

Tema: Profissionalização do adolescente e Aprendizagem profissional

MÚSICA Aluna: Maria Eloisa Moraes dos Santos, da 7ª série

Escola Municipal Marechal Rondon, de Naviraí

Título: Menino

Poesia

Aluno: Rafael Pereira Alencar, da 7ª série B

Escola: EM Dr. Cássio Leite de Barros, de Corumbá

Título: Jovem Aprendiz

Desenho

Aluna: Débora Sara Bruno Mariscal, da 6ª série

Escola: EM Rural de Educação Integral Eutrópia Gomes Pedroso, de Corumbá

Título: Profissionalização do adolescente

Conto

Aluno: André Vinícius do Carmo Passos, da 7ª série A

Escola: EM Cássio Leite de Barros

Título: A missão

Fonte: Jornal do Conesul