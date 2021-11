Parceria da Prefeitura com empresa Paranaense busca mão-de-obra qualificada em Iguatemi

Empresários do ramo de corte e costura vieram em Iguatemi nesta semana (10), buscar parceria com a administração municipal. Eles foram recepcionados pelo secretário municipal de desenvolvimento econômico; José Carlos dos Santos e um grupo de costureiras do município.

A intenção dos empresários da Empresa Sonho Meu Moda Bebê, é de buscar mão-de-obra qualificada para costura e acabamento em peças produzidas na matriz, localizada em Terra Roxa e com isso impulsionar e incrementar a renda das costureiras locais, contando com o incentivo e apoio da administração municipal iguatemiense.

Participaram da reunião, costureiras residentes e representantes das comunidades dos assentamentos Nossa Senhora Auxiliadora e Rancho Loma, além daquelas domiciliadas na área urbana.

De acordo com o secretário José Carlos dos Santos, houve o contato com o proprietário da empresa paranaense e, consequentemente o interesse na proposta de parceria. “Neste caso, as peças viriam cortadas e a tarefa das profissionais seria de costurar e fazer os acabamentos. Essa é uma prática importante que tem se tornado comum nas empresas de confecções de roupas. No geral, o pagamento é feito por peça produzida” disse o secretário de desenvolvimento.

O secretário afirmou também que, as máquinas de costura serão revisadas para que os serviços prestados sejam de qualidade.

