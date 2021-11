Curso de Processamento da Banana do SENAR/MS busca melhorar renda e qualidade de vida de mulheres indígenas em Japorã

A Prefeitura Municipal de Japorã e Secretaria Municipal de Assistência Social através do CRAS realizou nos dias 10/11/12 de novembro o curso Processamento da Banana, ensinando a preparar artesanalmente produtos derivados da banana, seguindo orientações básicas sobre educação alimentar, nutrição e higiene, com a carga horária de 24 hs sob as orientações da instrutora do SENAR, Maria Cristina Sartori Lhopis

As boas práticas alimentares, manejo adequado e deliciosas receitas feitas com a banana, esses foram os principais “ingredientes’ do curso “Processamento Caseiro de Banana”, oferecido pelo SENAR/MS, às moradoras da Comunidade Indígena Porto Lindo.

A capacitação gratuita integra o portfólio da Promoção Social da instituição e teve como objetivo melhorar a renda e qualidade de vida da comunidade indígena. O curso contempla temas que vão desde a origem da banana até o reaproveitamento da casca da banana e seus mais diversos usos e consumos na culinária. Foi passado informações sobre as características da fruta, boas práticas de manipulação, variedades e pratos cheios de sabor, que podem ser preparados na cozinha e conquistar diversos paladares, as alunas participaram da formação, aprendendo mais de 20 receitas e se comercializadas, irão melhorar muito a renda de suas famílias.

Fonte: Prefeitura de Japorã