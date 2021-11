Instalação da Agência do Sicredi em Japorã

Após reuniões de entendimento com a administração municipal de Japorã o Banco SICREDI deu início na instalação de sua nova filial no município de Japorã.

A obra foi projetada com um design moderno e já está bem avançada, e visa oferecer aos associados um atendimento mais personalizado, a agência oferece também uma experiência ainda mais colaborativa e apresenta aspectos da marca do SICREDI, fazendo com que o espaço da agência se torne também um local de proximidade e convivência entre os associados.

O objetivo principal do SICREDI é fomentar a economia local, valorização do relacionamento entre os associados e desenvolvimento social da comunidade

O prefeito Paulo reforça a importância da agencia no município, onde facilitara o atendimento a comunidade pois não terão que se deslocar para outras cidades quando precisar do atendimento bancário. Ressaltando que os atendimentos estão sendo realizados em uma sala cedida pela Câmara Municipal na praça da Escola Estadual, onde está sendo oferecido todos os serviços ofertado pelo SICREDI.

Fonte: Jornal do Conesul