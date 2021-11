Secretaria de Saúde de Iguatemi adquiriu novo e moderno aparelho de ultrassom

A Prefeitura de Iguatemi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu com recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde um aparelho de ultrassonografia, de última geração, com tecnologia avançada e recursos que vão facilitar o dia a dia dos profissionais e melhorar a qualidade do atendimento de saúde na área rural. O novo aparelho foi entregue para a secretaria nas dependências do CESI (Centro de Especialidades em Saúde de Iguatemi), na manhã do último dia 26 de outubro e aguarda os ajustes e instalações técnicas para início da sua operação.

O equipamento, além de ser digital e de alta resolução, tem capacidade para realizar exames de diversas especialidades médicas, como exames de abdômen total e superior, ginecologia, obstetrícia, urologia, pediátrico, tireoide, musculoesquelético, mamas, vascular, cardiologia, entre outros, e vai atender as comunidades dos assentamentos rurais Nossa Senhora Auxiliadora, Rancho Loma e Colorado, além daquelas que residem em fazendas da região de seus entornos.

Segundo o prefeito Doutor Lídio Ledesma, este equipamento vai trazer mais agilidade na realização dos exames de ultrassonografia, aumentando a eficácia dos diagnósticos para o tratamento dos pacientes. “Este aparelho trará grandes benefícios para a população, visto que, devido a nossa extensa área rural e a distância até a área urbana, o acesso a este tipo de atendimento realizado com o novo equipamento de ultrassonografia fica dificultoso. Nos comprometemos com esta melhoria e agora estamos honrando nossa palavra”, destacou o prefeito Dr. Lídio.

O custo do investimento foi de 100 Mil (cem mil reais) e atenderá centenas de moradores nas áreas mais distantes das unidades de atendimento localizados na área urbana de Iguatemi.

(Anailton Batista – Assessor de Comunicação)