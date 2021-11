Polícia Militar de Naviraí localiza homem desaparecido

Na tarde de quarta-feira (27/10), por volta das 13h, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, foram acionados via telefone de emergência (190), para atender a solicitação de uma moradora de uma fazenda as margens da Rodovia MS 141, próximo a ponte do Rio Laranjaí, que relatava ver alguém caído ali próximo.