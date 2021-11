Polícia Militar de Mundo Novo apreende 5.420 armações para óculos contrabandeadas

Na noite de segunda-feira (25/10), por volta das 23h30min, policiais militares lotados no 3º Pelotão de Polícia Militar de Mundo Novo, durante policiamento preventivo e ostensivo pela rodoviária, avistaram um veículo Fiat/Palio com placas de São Paulo/SP e duas caixas grandes ao lado.

Diante da fundada suspeita a equipe policial perguntou as pessoas presentes no local quem seria o proprietário do veículo e das caixas, porém ninguém se apresentou. Diante disso foi realizada uma vistoria dentro do veículo, que se encontrava aberto e sem a chave na ignição. No interior do veículo ainda haviam mais duas caixas.