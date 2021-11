Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo resgata sucuri de 5 metros enroscada em galhos após ingestão de presa

Durante fiscalização fluvial no rio Iguatemi, visando à prevenção à pesca predatória no município, na operação Hot Point e Dia de Finados, uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo resgatou ontem (2) à tarde, uma serpente da espécie Eunectes notaeus (sucuri-amarela) que estava enroscada em galhos de uma árvore da margem do rio e não conseguia sair.

Ao aproximar-se do animal, a equipe da PMA percebeu que ele media aproximadamente 5 metros e que havia ingerido uma presa grande e por isso não conseguiu passar entre os galhos, ficando enroscado pela região onde o alimento estava parado. Os Policiais quebraram a galhada e libertaram a sucuri.

Fonte: Jornal do Conesul