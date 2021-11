Japorã apresenta projeto Outubro Rosa e Novembro Azul

Prefeitura Municipal de Japorã e Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Assistência Social encerraram hoje as ações do Outubro Rosa, foram oferecidos em todas as Unidades de Saúde e Aldeia Porto Lindo Polo da SESAI e Posto II orientações de prevenção ao câncer de mama, auto exame da mama, destacando a importância do exame, e a possibilidade do tratamento precoce, houve também sorteio de brindes, Dia de Beleza e explicando a todas, que as Unidades irão oferecer C: coleta de preventivos, consulta com Ginecologista, ultrassom de continuamente mamografia, e oferecido cofee breack em todas unidades para as participantes: “O câncer de mama é uma doença enfrentada por toda a família. É preciso abordar o tema e convidar toda a população para participar da campanha.

NOVEMBRO AZUL é uma campanha que tem como objetivo conscientizar os homens sobre os cuidados com a saúde, principalmente em relação ao câncer de próstata, informações importantes sobre a doença.

A Secretaria Municipal de Saúde realizou em parceria com o SENAR o Programa Saúde do Homem e da Mulher com exames de PSA e atendimento com Urologista. Secretario Fabio Emborana agradeceu o público presente como também ressaltou a parceria com a Secretaria de Assistência Social através do CREAS, A Cabeleireira Jane e Mariza que participaram dessas ação social atendendo as mulheres com corte, escova e sobrancelha.

“Precisamos, cada vez mais, acolher e promover o acesso das mulheres ao atendimento, e oferecermos um atendimento humanizado. Com as ações do Outubro Rosa, também estamos desenvolvendo uma cultura sobre a importância de se fazer a prevenção e oferecer essa assistência a todas as mulheres”, ressaltou o Prefeito Paulo Franjotti que se fez presente na abertura na Unidade de Japorã.

Fonte: Jornal do Conesul