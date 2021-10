Thalles conquista ginásio poliesportivo e quadra de futebol de grama sintética para Itaquiraí

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, juntamente com os vereadores Jeffinho, Diu e Márcia Filipus, além de servidores municipais, assinou ontem (20), em Campo Grande, o contrato da construção do Ginásio Poliesportivo Reinaldo Marques de Brito e garantiu através do governo do estado, a conquista de uma quadra esportiva com grama sintética.

“Estamos imensamente felizes por esta conquista que é um sonho antigo da nossa população. O poliesportivo será de grande utilidade para os esportistas do nosso município, e, também poderá ser utilizado para eventos culturais”, disse Thalles.

A obra faz parte do pacote de apoio ao esporte lançado pelo governador e que contempla as 79 cidades com 117 arenas de grama sintética, construção e reforma de estádios e ginásios de esportes e os programas Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e MS Bom de Bola.

“Agradecemos ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel, que tem realizado grandes investimentos em Itaquiraí, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para a nossa gente”, finalizou o prefeito de Itaquiraí