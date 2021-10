BPFron detém homem de 46 anos e apreende drogas em Guaíra

Neste sábado (16), policiais militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) realizavam patrulhamento na cidade de Guaíra, durante Operação Hórus, quando abordaram um homem de 46 anos.

No bolso do indivíduo foram encontradas 12 buchas de substância análoga a cocaína além da quantia de R$ 75,05.

O homem, a droga e o dinheiro foram encaminhados aos procedimentos.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. nessa operação interagências equipes do BPFron e demais Unidades da PMPR, Polícia Federal, PCPR, Receita Federal e Exército Brasileiro, com apoio da Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

As ações integradas dos órgãos de segurança pública federais e estaduais também fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, coordenado pelo GSI-PR que busca integrar e articular ações de segurança pública, inteligência, controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos estados e municípios situados na faixa de fronteira e divisas, incluídas suas águas interiores e costa marítima.

Fonte: Ponto da Notícia