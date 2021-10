Ciclistas Iguatemienses brilharam em prova realizada na cidade de Paranhos-MS

Iguatemienses participaram da 1ª Marathon do Vale Perdido de MTB, prova promovida e organizada pela Equipe Fronteira Bike que aconteceu no domingo (10), na cidade de Paranhos. A competição, contou com ciclistas de várias regiões de Mato Grosso do Sul, entre eles municípios como Amambai, Sete Quedas, Iguatemi, Bonito, Ponta Porã e Dourados, além de competidores das cidades de Guaíra, Toledo e Foz do Iguaçu, no Paraná e de Katuetê, no Paraguai.

Os representantes de Iguatemi fizeram bonito na Categoria Sport Geral Feminino, 1ª lugar com a ciclista Juliana Choinovski e na Categoria Sport masculino Master B 40 a 49 anos 1º- Edson Deolindo Choinovski, Anderson 1º lugar na Categoria Sub 30 Sport, Joao Paulo 4º lugar na Categoria Master B Sport. Nossos atletas garantiram lugar no pódio e colocaram o nome de Iguatemi em destaque na competição, que por ser transfronteiriça, teve caráter internacional. O tempo chuvoso aumentou ainda mais os obstáculos do percurso e proporcionou uma verdadeira aventura para os ciclistas.

Fonte: Kidão – Prefeitura de Iguatemi