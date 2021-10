Em Iguatemi, DOF apreende caminhonete roubada carregada com quase 1,5 toneladas de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na noite de ontem (06), uma camionete MMC/L200 Triton de cor branca com registro de Roubo/Furto na cidade paulista de Santa Bárbara do Oeste, carregada com quase 1,5 tonelada de maconha.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus durante um patrulhamento ostensivo na entrada da cidade de Iguatemi, onde os militares deram ordem de parada ao condutor da camionete, que seguia em alta velocidade.

O condutor desobedeceu e seguiu em direção ao cruzamento das ruas Rio de Janeiro com Itamar Evaristo da Silva, mesmo os policiais utilizando sinais sonoros e luminosos. Ainda com o veículo em movimento, o condutor, saltou e fugiu a pé adentrando em vários quintais de residências.

Os policiais fizeram um cerco no quarteirão, mas o condutor não foi localizado. Na camionete estavam 1.475 quilos de maconha, além de um rádio de comunicação instalado. O registro de Roubo/Furto ocorreu no dia 26 de fevereiro do corrente ano, conforme Boletim de Ocorrência da Polícia paulista.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Iguatemi.

Fonte: Jornal do Conesul