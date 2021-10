Vereadores Paulo Lourenço, Kaudi e Evaldo conseguem R$ 500 mil para saúde mundonovense com deputado Federal Beto Pereira

Após retorno da capital morena, o presidente da Câmara de vereadores de Mundo Novo, Paulo Lourenço (PSD), juntamente de Kaudi Filho (PSDB) e Evaldo Carlos deram boas notícias à população local.

Segundo o líder da Casa de Leis, Paulão, a viajem foi extremamente proveitosa, onde o trio conseguiu um quantitativo de R$ 500,000.00 (quinhentos mil reais) de emenda do deputado Federal Beto Pereira (PSDB). Kaudi e Evaldo fizeram parte da aquisição do capital.

Além da visita a Beto Pereira, outro Federal também foi visitado, desta vez Geraldo Resende (PSDB), deputado Licenciado e que ocupa o cargo de secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul.

A trinca de Mundo Novo solicitou emendas para o município e conversou sobre a saúde da cidade. Os vereadores levaram algumas reivindicações a Geraldo, que recepcionou-os em seu gabinete.

Não somente os Federais foram visitados, mas também a Estadual Mara Caseiro. Kaudi juntamente de Paulo Lourenço esteve na sala de Mara Caseiro durante algum tempo, onde a parlamentar estadual recebeu e ouviu dos vereadores pedidos para a cidade.

Ao retorno para Mundo Novo, os vereadores afirmaram que levaram para Mara o pedido de uma emenda para aquisição de uma área para a futura instalação de um parque industrial em Mundo Novo, com o principal pensamento na COOPISC.

O presidente da Casa de Leis, apoiador de Mara Caseiro e vereador do PSD, Paulo Lourenço, falou sobre as reuniões após o retorno da capital morena: “Retorno com o sentimento de dever cumprido. Junto de dois amigo de parlamento poder trazer para Mundo Novo uma emenda de meio milhão de reais, é extremamente gratificante. Foi pra isso que o povo nos colocou na Câmara, para lutar e cuidar da população. Essa emenda de custeio com certeza será destinada à saúde. Obrigado deputado Beto Pereira pela parceria e por cuidar da nossa cidade. O trabalho continua Mundo Novo”.

Já nessa segunda pelo período noturno os parlamentares estiveram na Câmara para a realização da sessão, com dezenas de idosos, ao qual foram levados pela coordenadora do Centro Conviver Daud’t Conceição, Caira Delfino e a secretária de Assistência Social, Eliane Rocha. Confira abaixo algumas fotos da visita dos idoso à Casa de Leis de Mundo Novo.

Fonte: Jornal do Conesul