Endemias de Mundo Novo é contemplado com 11 novos celulares após elogio da Secretaria Estadual de Saúde

Na manhã desta quinta-feira (23), o setor de Endemias, da secretaria de Saúde de Mundo Novo, entregou onze celulares para os seus agentes de campo que trabalham no combate a proliferação de doenças, como a dengue.

Segundo o supervisor Maicon Martins, a conquista do município junto ao governo do estado só foi possível graças à organização do setor em Mundo Novo e a efetividade do trabalho dos agentes.

“Vários municípios ficaram sem receber os novos aparelhos por falta de organização. Nós tínhamos aparelhos J5 e obtivemos a troca pelos A10”, explicou Maicon.

O supervisor Leandro Camargo também agradeceu o coordenador Adair Martins e o secretário de Saúde Fábio Doná, presente no local, pelo apoio para a efetiva execução do trabalho.

Durante todo o ano foram feitas 41 notificações de casos de dengue, com oito casos positivos confirmados. Atualmente não há notificação, mas o período de chuva que se aproxima denotará um maior cuidado dos moradores com os seus quintais.