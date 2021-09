Governo de Mundo Novo firmou parceria com Parque Tecnológico Itaipu para a vinda da Expedição de Conhecimento

No mês de outubro, em Mundo Novo, está prevista a vinda de um caminhão itinerante do projeto Expedição do Conhecimento, da Itaipu Binacional.

Com 15 metros de extensão, o caminhão possui uma série de atividades interativas. Um roteiro pedagógico voltado para o conceito de educação ambiental com as temáticas principais: água, energia e sustentabilidade.

O objetivo do projeto é levar ciência e educação ambiental aos municípios na região de influência da Itaipu.

No final do mês de agosto, a secretaria de Comunicação Social recebeu a analista Andressa de Souza, que verificou o local (Praça Oscar Zandavalli) para permanência temporária do veículo, dentro de quatro dias.

Segundo a analista, o visitante terá contato com mais de 20 atividades de educação ambiental. Sendo elas, um panorama sobre todas as formas de energia, contato com telescópio solar, maquetes, exemplos de casas sustentáveis e etc. Todo o roteiro foi planejado com acessibilidade visando inclusão, com elevador e piso tátil.

De acordo com o professor e gestor de educação ambiental, Thiago Couto, nos períodos integrais, os ônibus levarão os alunos das escolas municipais e estaduais para realizar a visita seguindo os protocolos. Os monitores estarão realizando a higienização do local a cada passagem de um grupo de pessoas. No período noturno, estará disponível para a comunidade conhecer o projeto.

O lançamento do programa foi em fevereiro de 2020, sendo apresentados para os gestores da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) e Mundo Novo. Devido a pandemia, a agenda das visitações prorrogou para o final de 2021.

Fonte: Carina Yano/Semcos- Mundo Novo