Gerência de Meio Ambiente de Naviraí instala pares de lixeiras na área do “Beira Rio”

A Prefeitura de Naviraí, numa ação da Gerência Municipal de Meio Ambiente instalou, na manhã da última sexta-feira (10-09), três pares de lixeiras seletivas. Os conjuntos foram posicionados em pontos de maior circulação de pessoas, na Vila Industrial, no extremo sul da cidade, à margem do rio Amambai.

A prefeita Rhaiza Matos visitou o local que é chamado pelos moradores de “Beira Rio”. Durante a visita, a Chefe do Executivo identificou prioridades e, dentre as melhorias, para beneficiar imediatamente a comunidade em geral, visitantes e turistas, ela determinou a instalação de lixeiras para coleta de resíduos recicláveis ou não.

Simultaneamente, os vereadores Regivan de Moraes e Josias de Carvalho também apresentaram indicação ao Executivo, solicitando a instalação de lixeiras, entendendo que os recipientes contribuem para a manutenção da limpeza, evitam a poluição ambiental do local e, sobretudo, atende reivindicação da própria comunidade.

“Atendemos determinação da prefeita e instalamos os pares de lixeiras. É uma ação simples, mas, condiz com o propósito de adotarmos medidas diversas de apoio à preservação ambiental. O lixo lançado em qualquer ambiente, principalmente próximo ao rio, com certeza, durante uma chuva vai acabar caindo dentro do rio. Agora, com as lixeiras o cidadão tem onde depositar o lixo em vez de lançá-lo na natureza”, aponta o gerente de Meio Ambiente Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432