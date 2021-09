COREIA DO SUL PERDE O LIDER MAIOR DO PENTECSTALISMO

David (Paul) Yonggi Cho (Ulsan, 14 de fevereiro de 1936 – Seul, 14 de setembro de 2021) foi um ministro evangélico coreano, ligado à Associação Mundial das Assembleias de Deus. Foi pastor da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido. Ele nasceu com o nome de Yonggi Cho, incluiu o primeiro nome Paul para facilitar o contato com os ocidentais, mas depois mudou seu nome para David Yonggi Cho.

Cho nasceu em um lar budista e foi assim até os 19 anos, quando, após ficar doente de tuberculose se converteu à fé cristã. Após a sua conversão, ele se uniu a uma igreja pentecostal. Inicialmente foi intérprete de missionários norte-americanos, mas em 1958, começou a pregar num bairro pobre de Seul.[1] Após o serviço militar, abriu um novo templo em Seodamun, em 1961, com 1500 membros.

Ele implantou uma estratégia de evangelismo de reuniões eclesiásticas nas casas dos membros, o que fez com que a igreja crescesse bastante. Por um erro de tradução, seus livros até hoje são considerados como os predecessores da igreja em células, porém, o próprio David Yonggi Cho é contrário a essa prática.

Após a igreja crescer, chegando a mais de 10 mil membros. A igreja comprou uma grande propriedade na ilha de Yoido, no rio Han, construindo um grande auditório. Segundo números da própria igreja, ela possui aproximadamente 800 mil membros. A igreja sustenta cerca de 500 missionários. A Yoido Full Gospel Possuí igrejas espalhadas pelo mundo, como por exemplo : Nos Estados Unidos, Brasil, China, Japão, e noutros países. Morreu aos 85 anos de idade no dia 14 de setembro de 2021, após cumprir sua missão na Seara do Mestre.