Ao voltar de campeonato de rinha de galos no Paraguai homem é detido e multado pelo PMA de Mundo Novo

Um homem de 56 anos, residente em Astorga (PR), foi detido pela PMA (Polícia Militar Ambiental) de Mundo Novo e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, pelo crime ambiental de maus-tratos a animais,

A PMA chegou até ao autor após receber uma comunicação de um agente da Receita Federal para avaliar uma possível situação de maus-tratos, onde um homem havia sido flagrado transportava em seu veículo Nissan Frontier, galos de briga.

No local, a PMA verificou no assoalho interno veículo havia 03 galos de briga da espécie galo-índio, imobilizados.

O infrator afirmou que retornava de um campeonato de rinhas no Paraguai. A PMA constatou a situação de maus tratos ao verificar que todos os galos tiveram as esporas removidas, apesar de que apenas uma ave estava com ferimentos pelo corpo e cabeça, por ter participado do ato de rinha, conforme declarou o infrator. Os galos e o veículo foram apreendidos.

O infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. Se condenado, poderá pegar pena de três meses a um ano de detenção.

Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.553,00 pela infração de maus-tratos, conforme a nova Lei de fauna do Estado, promulgada em junho deste ano (Lei Estadual nº 5.673/8/6/2021), a qual prevê multa maior do que norma Federal.

A multa prevista na nova lei é de 20 a 200 UFERMS, que perfaz entre mais R$ 400,00 a mais de R$ 8.000,00.

Fonte: Jornal do Conesul