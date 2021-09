Polícia Militar de Naviraí recebe denúncia e prende homem com pistola dentro de veículo

Um homem de 40 anos, foi preso pela Policia Militar de Naviraí, ao ser flagrado com uma pistola da marca Taurus, calibre 380 dentro de seu veículo.

Os policiais chegaram até o autor, após a PM receber uma denuncia anônima via telefone 190, informando de que um homem estaria de frente a um salão de beleza, localizado na Rua Vidal de Negreiros, portando uma arma de fogo, inclusive mostrando a mesma para algumas pessoas que estavam no local.

De imediato uma guarnição da Polícia Militar foi até ao referido salão, aonde foram recebidos pelo proprietário Fabio, de 40 anos, o qual tinha as mesmas características do homem denunciado que estava portando a arma de fogo.

Os policiais realizaram uma revista pessoal em Fabio, porém nada de irregular foi encontrado com ele. Em seguida foi solicitado para que ele abrisse seu carro um VW/Gol de cor preta, que estava na frente ao seu salão e, que acompanhasse uma busca no interior do veículo.

Em vistoria no veículo, foi encontrada ao lado do banco do motorista a pistola, que estava pronta para ser utilizada com uma munição na câmara e outras 12 no carregador que estava acoplado a arma.

Aos policiais militares Fabio apresentou uma cópia do CR( Certificado de Registro), que constava como atividades: caça – caçador, colecionador e tiro desportivo, porém ao ser indagado a respeito da documentação da arma encontrada em seu veículo ele respondeu que não possuía.

Em consulta junto com sistema da polícia, foi constatado que Fabio já possui outras ocorrências envolvendo armas de fogo. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil), aonde foi autuado em flagrante.

Fonte: Jornal do Conesul