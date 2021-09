Polícia Militar de Naviraí apreende adolescentes de 15 e 16 anos por tráfico de drogas

Na tarde de sexta-feira (27/08), por volta das 18h40min, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, durante policiamento preventivo e ostensivo pelo centro da cidade, avistaram dois indivíduos em fundada suspeita.

Os indivíduos foram abordados e identificados como dois homens de 22 (vinte e dois) e 23 (vinte e três) anos. Ao serem indagados, afirmaram que estavam no local aguardando para comprar drogas, como nada de ilícito foi encontrado mesmos foram liberados.

No momento em que a guarnição se retirava, uma motocicleta Honda/CG, com dois indivíduos, chegou ao local e rapidamente foi abordada. Ao ser ordenado que descessem do veículo, um dos ocupantes tentou se desvencilhar de um objeto que, posteriormente, foi verificado se tratar de um pedaço de maconha.