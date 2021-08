Base do NEPOM da PF em Guaíra será inaugurada nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (25), a Polícia Federal inaugura oficialmente a nova base operacional do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.

A solenidade conduzida pelo Cerimonial do Gabinete da Direção-Geral da PF está marcada para às 11 horas da manhã e contará com a presença do Diretor Geral (em exercício) Delegado Cairo Costa Duarte e do Diretor de Inteligência Policial (DIP), do Diretor de Administração e Logística Policial (DLOG), do Diretor de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia Federal (DTI), do Superintende Regional da Polícia Federal da Polícia Federal no Paraná.

Dentre os convidados estarão o Delegado Regional Executivo, os chefes das demais delegacias da PF no Estado do Paraná, autoridades do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, Militares e membros do Ministério Público e representantes das demais forças de segurança pública como a Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Guarda Municipal de Guaíra, representantes da Receita Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, Itaipu Binacional, autoridades consulares do Brasil e Paraguai, além do efetivo da própria corporação.

A cerimônia oficial será restrita às autoridades convidadas seguindo o protocolo do cerimonial. Na parte da tarde, a partir de 15 horas, a programação incluirá visita técnica às instalações da Base, demonstração das atividades do Canil da Polícia Federal, visita à Base Caronte (Ilha Grande) com navegação e apresentação do NEPOM. Na parte da tarde o evento será aberto à imprensa.

A BASE NEPOM está situada na Avenida Beira Rio e foi entregue no começo de 2020 e teve o início das atividades em março daquele ano. Por conta da pandemia, a cerimônia foi adiada até que as condições sanitárias permitissem a realização do evento dentro dos padrões de segurança adequados.

O complexo de mais de 2.000 m2 de área construída está implantado em terreno de 16.765 m2 às margens do Rio Paraná e conta com instalações modernas e equipamentos de última geração.

As obras começaram em 19/01/2015 e custaram aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), contando com apoio da Prefeitura Municipal de Guaíra.

O complexo policial conta com edifício administrativo, canil, dormitórios, garagem e oficina de embarcações totalmente equipada, academia de musculação, casa de treinamento de combate em área confinada, centro de lutas (inaugurado em Junho/21 com a presença do campeão mundial Maurício Shogun), armaria, sala de aula, núcleo de operações, núcleo de inteligência e estande de tiro indoor (em fase de construção).

A unidade conta com ampla frota de veículos terrestres e embarcações rápidas e blindadas, além de uma base avançada, CARONTE, inaugurada no primeiro semestre de 2021.

A base foi concebida como um centro de operações integradas e de treinamento interagências. A PF atua em conjunto com o Exército Brasileiro, o BPFRON (PMPR), o GOA (PCPR) e o TIGRE (PCPR) e outras forças parceiras.

