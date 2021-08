Bombeiros combatem três grandes incêndios na mesma tarde em Guaíra

Três grandes incêndios foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Guaíra na tarde desta quinta-feira (18).

Um dos incêndio atingiu uma lavoura, entre da BR-272 e a Estrada de Faixinha. O incêndio ganhou grandes proporções e, além dos militares do Corpo de Bombeiros, populares e o caminhão pipa do município de Guaíra também auxiliaram no combate ao fogo.

Ainda conforme os Bombeiros, outros dois grandes incêndios foram registrados no interior do município, sendo um na comunidade do São José e um na comunidade do São Luiz.

Em paralelo aos incêndios atendidos pelo Corpo de Bombeiros, um incêndio atinge o Parque Nacional de Ilha Grande desde a noite da última terça-feira. Brigadistas do ICMBio e de municípios que compreendem o parque trabalham no combate ao grande incêndio.

Devido a dimensão do incêndio na Ilha Grande, Guaíra registrou ontem ‘chuva’ de cinzas. A quantidade de cinza que caiu foi tanta que as mesmas se acumularam em ruas e calçadas.

Fonte: Ponto da Notícia