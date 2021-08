Naviraíense cabo da Polícia Militar é executado com 16 tiros em Dourados

Natural de Naviraí, o cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Elton da Silva Moura foi executado com 16 tiros de pistola 9 milímetros na noite de ontem, terça-feira (17) em Dourados.

A execução ocorreu na casa do amigo dele, Herberte Gonçalves Mareco, de 36 anos, que foi ferido no braço e de raspão na cabeça e levado para o Hospital da Vida. Herberte já cumpriu pena por tráfico de drogas e está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

O ataque ocorreu na parte dos fundos do quintal da residência localizada na Rua Rouxinol, no Jardim Vista Alegre.

O cabo Moura e o amigo estariam em uma confraternização com outras pessoas que moram na casa quando pelo menos dois homens chegaram armados e teriam anunciado assalto. Entretanto, o objetivo deles era outro.

Moura foi alvejado e morreu no local. Herberte foi ferido e socorrido por pessoas que estavam na casa. A suspeita é que o alvo principal fosse o PM.

Os pistoleiros fugiram do local em um Renault Sandero preto, abandonado em chamas na Rua Jandaia, no BNH 4º Plano, a menos de 2 km do local do assassinato. Quando os bombeiros chegaram o fogo na tinha destruído o carro por completo.

Filho de policial militar da reserva, Heberte Gonçalves Mareco tinha sido preso com meia tonelada de maconha em 2014. Moura foi lotado no Batalhão da Polícia Ambiental e também no DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Atualmente estaria na companhia de escolta em Campo Grande. Ele já tinha sido investigado por suspeita de ligação com quadrilhas que dominam o contrabando de cigarro paraguaio na fronteira.

Fonte: Jornal do Conesul