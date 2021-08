Assistência Social de Mundo Novo realiza palestra sobre Agosto Lilás

A secretaria de Assistência Social irá realizar um palestra na agenda do Agosto Lilás, no Anfiteatro Dorcelina Folador, quarta-feira (18) à partir das 8h00. Esta palestra será voltada para a polícia militar, bombeiros, agentes de saúde e trabalhadores do Suas (Sistema Único de Assistência Social).

No seminário (palestra) será realizada uma capacitação (formação) destes profissionais. A agenda estava marcada para o dia 17, porém houve uma reorganização da programação, alterando para o dia 18.

Os palestrantes serão: – Dra. Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto, promotora de Justiça da Comarca de Mundo Novo; – Psicóloga e coordenadora da Proteção Especial Média e Alta Complexidade Solidéia Camargo; – Coordenadora de políticas públicas para Mulheres Rosângela Pascuin; – Comandante da Polícia Militar Gessé Camargo; – Cabo PM e coordenador do Promuse Sales; e o Advogado Clodoaldo dos Santos.

Fonte: Jandaia Caetano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo.