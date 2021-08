Meio Ambiente de Mundo Novo reestrutura o Horto Florestal

Começou na manhã desta quinta-feira (12), um trabalho de reestruturação no Horto Florestal, visando melhorias no local, como limpeza da área, colocação de britas no pátio e placas de identificação de plantas.

Segundo o coordenador Emilio Camilo, além das melhorias citadas, estão sendo feitos trabalhos com mudas nativas para reflorestamento e mudas de plantas para colocação em órgãos públicos.

Foram doadas ainda 1500 mudas de maracujá para os agricultores do município e estão sendo plantadas flores nas rotatórias da cidade.

Emilio ainda destacou, a parceria entre as secretarias de Meio Ambiente e Agricultura e participação de convênio da Itaipu Binacional. (Texto: Júlio Cesar Peixoto – Semcos Prefeitura de Mundo Novo).

