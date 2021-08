Por falta de viatura, PM de Guaíra não consegue atender ocorrência de furto de veículo

Por volta das 15 horas e 30 minutos desta quinta-feira (12) compareceu no pelotão da Policia Militar de Guaíra uma vítima de furto.

A mulher relatou que estacionou seu veículo Fiat/Uno em frente à residência, na rua Desembargador Antônio F. da Costa, centro da cidade, entrou em casa e 20 minutos depois, ao sair, não encontrou mais o carro. Trata-se de um Fiat/Uno Mille SX, ano 97/98, cor azul, placas AHG-2616 de Guaíra/PR.

De imediato fez contato com a Polícia Militar informando o furto, porém, devido à falta de viatura, não foi possível sair em diligências, tendo em vista que apenas uma está à disposição da unidade policial e no momento estava atendendo outra situação, cumprindo ordem judicial realizando guarda fixa na cadeia pública de Guaíra até as 19 horas.

O policial de plantão fez contato com o CPU do 19ºBPM, e recebeu a orientação de divulgar o furto do veículo para os demais órgãos de segurança e orientar a vítima a comparecer na Delegacia de Polícia Civil para efetuar o registro do furto.

Conforme consta no relatório emitido, a vítima foi então à Delegacia, onde devido a problemas técnicos na conexão da internet, não foi possível efetuar o registro e sendo assim a mulher precisou retornar à sede da Polícia Militar para o procedimento.

Durante a coleta de dados, a vítima informou que o veículo estava trancado, que não possui seguro e que seu vizinho tem sistema de câmeras de monitoramento e que portanto conversaria com ele sobre a possibilidade de verificar se o furto foi filmado, para que possam ser disponibilizadas imagens a fim de auxiliar nas investigações.

A ocorrência foi então divulgada aos demais órgãos de segurança, boletim confeccionado e vítima devidamente orientada.

Fonte: Ponto da Notícia