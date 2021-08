Rápida ação dos Bombeiros de Guaíra impede destruição de caminhonete por incêndio

Uma rápida ação do Corpo de Bombeiros, com apoio de Guardas Municipais e populares, evitou que uma caminhonete fosse destruída por um incêndio, na tarde desta quinta-feira (12), no centro de Guaíra.

Conforme as informações, uma caminhonete GM/S-10 trafegava pela Rua Coripheu de Azevedo Marques, em frente a Praça da Feira, quando um incêndio se iniciou no motor do veículo.

De imediato, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, durante o deslocamento dos militares, populares e guardas municipais que passavam pelo local deram início ao combate ao incêndio utilizando extintores.

Com a chegada dos bombeiros, o incêndio foi completamente combatido, evitando danos maiores na caminhonete.

Fonte: Ponto da Notícia