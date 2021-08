Polícia Militar de Mundo Novo prende homem por dirigir veículo sob efeito de álcool

Na noite de sábado (07/08), por volta das 21h30min, policiais militares lotados no 3º Pelotão de Polícia Militar de Mundo Novo, prenderam um homem por embriaguez ao volante.

Durante policiamento preventivo e ostensivo pelas ruas do centro da cidade, uma guarnição de serviço flagrou o condutor de um veículo Toyota/Corolla com placas do Paraguai, conduzindo na contramão de direção.