Vítima fatal e feridos em grave acidente em Marechal Rondon são moradores de Guaíra

A vítima fatal do acidente registrado no início da manhã desta terça-feira (11), na BR-163 , em Marechal Rondon, é morador de Guaíra.

Ele conduzia um GM/Celta, licenciado em Guaíra, seguia em direção à Marechal Rondon, quando acabou colidindo violentamente contra um guard-rail às margens da rodovia, próximo à Sorasa. O carro ficou ‘cravado’ na estrutura.

Com o impacto, o idoso guairense identificado como Victor Alves Pereira resultou com ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou entrando em óbito. O corpo será encaminhado ao IML de Toledo, para posterior realização dos atos fúnebres.

No carro também estava a esposa (67 anos) e o filho da vítima fatal (41 anos). Eles resultaram com ferimentos moderados à graves, sendo encaminhados para atendimento médico na UPA.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e da PRF prestaram atendimento ao acidente no local do ocorrido.