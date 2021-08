Gerência de Esportes de Naviraí realizou com sucesso o 1º Torneio de Pênaltis de Futsal

A Prefeitura de Naviraí realizou, no sábado (07-08), o 1º Torneio de Pênaltis de Futebol de Salão. A organização geral da competição foi da Gerência Municipal de Esporte e Lazer (GEREL). O gerente Brendo Caique dos Santos destaca o sucesso do evento pelo número de participantes e nível dos atletas que disputaram as cobranças.

O torneio recebeu 52 inscrições e contou com a participação de 39 atletas que disputaram o tiro livre nas categorias Sub-13, Sub-17 e Adulto. Os competidores conheceram os seus adversários minutos antes da participação, através de sorteios feitos via on-line. Os campeões receberam medalhas e troféus.

“A competição foi disputada em clima de bastante descontração. Porém, anotamos a busca da qualidade na cobrança de pênaltis da maioria dos atletas. O importante é que o torneio cumpriu o objetivo de despertar o interesse pelas cobranças de penalidades e, ao mesmo tempo, serviu para incentivarmos ainda a prática do futebol de salão”, afirmou Brendo Caique dos Santos.

O gerente de Esporte de Naviraí antecipa que, devido ao sucesso do torneio, por determinação da prefeita Rhaiza Matos, estará sendo realizado o 1º Torneio de Pênaltis de Futebol Suíço. A competição será no próximo sábado, dia 14 de agosto, no Campo de Futebol Suíço do bairro “Harry Amorin Costa”.

O torneio conta com o apoio da Associação de Moradores do Bairro “Harry Amorin Costa”, na presidência do líder comunitário Alisson Augusto. “Nossa equipe, formada pelos professores Norberto Puertas, Jancleber Camacho, Ivan Simões e Leandro Zigão já está pronta para o torneio do Harry que terá início às 14 horas. Todos estão convidados”, finaliza Brendo Caique dos Santos.

CAMPEÕES DO TORNEIO DE PÊNALTIS DO FUTSAL:

Categoria Sub-13: 1º – Juan Hernani Soares Horvath, 2º – Henrique dos Santos Pereira e 3º – Enderson Mateus Araújo Gonçalves. Categoria Sub-17: 1º – Carlos Eduardo dos Santos Marques, 2º – Edy Wilson Francisco Filho e 3º – Felipe Salatim. Categoria Adulto: 1º – Dieimison Camargo Corrêa; 2º – Carlos Felipe Ribeiro e 3º – Welligton Lucas da Veiga.

