Prefeito de Iguatemi anuncia atendimento odontológico no período noturno para trabalhadores

O prefeito Dr. Lídio Ledesma juntamente com o secretário municipal de saúde Janssen Galhardo anunciou na manhã desta terça-feira (10), o início dos atendimentos de saúde odontológicos para trabalhadores e ainda com atendimentos de emergência na área de odontologia em Iguatemi.

Denominado de “Cidadão Sorridente”, o objetivo é de ampliar o atendimento para a população, em especial à classe trabalhadora, onde o prefeito destacou que os serviços que começam a serem ofertados: restauração, extração, curativos odontológicos e espera que em breve possa ser iniciado o atendimento com tratamentos de canais dentários.

De acordo com o secretário de saúde, os atendimentos começaram na noite desta segunda-feira (9), no horário das 17h30m às 21h30m, de segundas às sextas-feiras e os agendamentos devem serem feitos no CESI (Centro de Especialidades em Saúde de Iguatemi), localizado no prédio do PAM e através do telefone (67) 3471.3944.

“É um sonho antigo que tenho, desde meu mandato passado e que agora estamos conseguindo disponibilizar para a nossa população. Um sorriso saudável, sem dores nem incômodos é indispensável para o bem-estar das pessoas, por isso nos esforçamos para que isso se concretizasse o mais breve possível” completou o prefeito Dr. Lídio.

Fonte: Ascom – Anailton Batista