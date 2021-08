PF de Guaíra prende em Mundo Novo o casal “Lampião” e “Maria Bonita”, famosos assaltantes de bancos do RS

A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, em trabalho conjunto com o CIOF (Centro Integrado de Operações de Fronteira) e Polícia Civil do Rio Grande do Sul, localizou e prendeu nesta segunda-feira (09) um casal de assaltantes conhecido como Lampião e Maria Bonita. Segundo a PF, o casal está envolvido em pelo menos dois assaltos a bancos no Rio Grande do Sul em 2017.

A dupla integra quadrilha especializada em roubos à instituições financeiras, que aterrorizava pequenas cidades do interior gaúcho.

Em uma das ações criminosas, ocorrida em 06/02/2017, o bando tomou de assalto as agências do SICREDI e BANRISUL na pequena cidade de Miraguaí/RS, de apenas 4,8 mil habitantes, ocasião em que clientes e funcionários foram feitos reféns e utilizados como escudos humanos. Em um dos assaltos realizados a quadrilha chegou a amarrar um policial militar ao capô de um dos carros como barreira humana.

Os foragidos da Justiça, que usavam o nomes falsos, estavam escondidos em Mundo Novo/MS, cidade de fronteira com o Paraguai. Ainda conforme a Polícia Federal, “Lampião” havia adquirido uma nova identidade através da qual vinha recebendo, inclusive, benefícios sociais (Auxílio Emergencial).

O casal foi preso em flagrante por uso de documentos falsos. No momento do cumprimento das medidas apresentaram identidades falsas. O homem também foi autuado por posse ilegal de munição, pois foram encontradas munições de calibre 9mm durante as buscas na residência.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para as providências legais de praxe. Posteriormente, o casal deverá ser transferido para o Rio Grande do Sul, onde ficarão à disposição da Justiça.

Fonte: Ponto da Notícia